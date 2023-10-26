"Згуртування навколо прапора": опитування показало, скільки українців довіряють Зеленському

Довіра до державних органів, особливо до президента - суттєво зросла.

В Україні після повномасштабного вторгнення РФ спостерігається ефект “згуртування навколо прапора”.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначається, довіра до державних органів, особливо до президента - суттєво зросла.

Наразі 73% респондентів довіряють президенту (не довіряють – 21%), 54% довіряють Уряду (не довіряють – 38%), 49% довіряють регіональним адміністраціям (не довіряють 34%), 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%);

“Громадським організаціям довіряють 50%, не довіряють – 31%. Хоча баланс довіри-недовіри є позитивним, проте істотна частка тих, хто не довіряє, викликає певне занепокоєння”, - зазначили в КМІС.

Нагадаємо, що в Україні телебачення перестало домінувати, на його зміну прийшли інтернет-джерела.