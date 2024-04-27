Зґвалтовані російськими окупантами отримають компенсації – Зеленська

Загальна кількість українців, які постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів, невідома. За оцінками Global Survivors Fund, йдеться про тисячі людей.

Перші компенсаційні виплати особам, які пережили зґвалтування російськими солдатами під час вторгнення в Україну, мають бути здійснені протягом наступних кількох тижнів.

Про це йдеться у статті The Guardian.

Очікується, що цього року до 500 українців, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, ідентифікують і отримають тимчасове відшкодування, включаючи фінансову, медичну та психологічну підтримку.

Перша леді України Олена Зеленська назвала цей крок "важливим до відновлення справедливості".

"Відшкодування жертвам грубих порушень прав людини, у тому числі жертвам сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, – це не лише економічна підтримка. Це важливий крок до відновлення справедливості. І це правосуддя потрібне не тільки Україні. Справедливість для українських жертв насильства тепер є дзеркалом для самого світу", – заявила вона.

За даними Global Survivors Fund, який спільно з Україною керує проектом за рахунок коштів урядів-донорів, це буде перший випадок, коли постраждалі отримають репарації під час активного конфлікту.

Загальна кількість українців, які постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів, невідома, оскільки більшість тих, хто вижив, не повідомляють про злочини. За оцінками Global Survivors Fund, йдеться про тисячі людей.

Праміла Паттен, спеціальний представник ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту, звинуватила Росію у використанні зґвалтувань як військової стратегії, посилаючись на випадки, коли солдатів "озброїли віагрою".

"Ми знаємо з інших контекстів, що чоловіки, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, рідко звертаються за допомогою, але, як не дивно, в Україні цього не було. Багато чоловіків, які вижили, виступають у боротьбі за свої права та справедливість", – сказав Федір Дунебабін, представник Global Survivors Fund в Україні.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині троє окупантів по черзі зґвалтували дівчину.

Також стало відомо, що у РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля. Проти неї росіяни порушили кримінальну справу.

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