Зґвалтували 8-річну дівчинку, мародерять та "віджимають" у місцевих бізнес: окупанти обговорюють телефоном свої безчинства

Зґвалтували 8-річну дівчинку, мародерять та "віджимають" у місцевих бізнес: окупанти обговорюють телефоном свої безчинства

Окупанти скаржаться на відсутність ротації та обговорюють безчинства своїх товаришів по службі.

Вони обурюються, що мали б перебувати на території так званої "ДНР", натомість беруть участь у "спецоперації".

ГУР Міноборони перехопила розмову двох вояків, де вони обговорюють ситуацію у своєму підрозділі.

За словами співрозмовників, нещодавно їм довели інформацію про те, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати.

"Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не "звільнять", взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угрупування знаходиться в "ДНР". Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська і почнемо рухатись", - розповідає окупант.

Після теми ротації окупанти обговорили те, як поводяться у захоплених населенних пунктах їхні товариші по службі.

"Розповідали за 125 полк. Зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. "Віджали" у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів", - розповідає "ДНРівець".

Нагадаємо, що російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні .

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