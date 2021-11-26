Зґвалтували і заховали у занедбаному колодязі: у Луганській області жорстоко вбили чоловіка

Зґвалтували і заховали у занедбаному колодязі: у Луганській області жорстоко вбили чоловіка

Про зникнення чоловіка до поліції заявив його брат.

У Луганській області у Рубіжному правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у вбивстві та зґвалтуванні 43-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє Депаратмент карного розшуку.

Так, до поліції звернувся чоловік, який повідомив про зникнення його брата. Згодом тіло зниклого правоохоронці знайшли на території покинутого заводу у колодязі.

За підозрою у вбивстві було затримано 2 чоловіків, один із яких раніше судимий.

"З’ясовано, що напередодні за місцем мешкання брати вживали спиртні напої. До них прийшли непрохані гості, які влаштували бійку з потерпілим, зґвалтували його неприродним способом, віднесли напівоголеного на територію занедбаного заводу і скинули в каналізаційний колодязь, ретельно закидали його цеглою та ґрунтом, розраховуючи, що таким чином приховують свої злочини.", - рассказали в Департаменте.

Як повідомили у пресслужбі поліції Луганської області, під час обстеження цієї території, службовий собака привів поліцейських до каналізаційного колодязя. Щоб дістати тіло загиблого з колодязя, поліцейські вимушені були звернутися по допомогу до колег - працівників ДСНС.

В рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури попередньо оголошено затриманим чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження)

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Краматорську чоловік ножем у сереце вбив матір. Тіло жінки через 2 дні знайшла невістка.

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