Зґвалтування 16-річної дівчини у Мукачеві: поліція повідомила нові деталі про педофіла з Туреччини

У Мукачеві взяли під варту іноземця, який зґвалтував 16-річну дівчину / © Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті взяли під варту 49-річного громадянина Туреччини, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Іноземець діяв підступно: він кілька місяців вводив дитину в оману через інтернет, використовуючи фальшивий профіль.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Пастка у Мережі

Слідство встановило, що зловмисник познайомився з дівчиною на одному із сайтів знайомств. Аби втертися у довіру, чоловік видавав себе за значно молодшу особу та переконував дитину у своїх «щирих почуттях». Після кількох місяців маніпулятивного листування іноземець повідомив, що приїхав до Мукачева заради зустрічі.

Порятунок завдяки геолокації

Маніпулюючи свідомістю дівчини, підозрюваний заманив її до місцевого хостела, де скоїв зґвалтування. Дитині вдалося проявити неабияку витримку: вона змогла відволікти увагу нападника та потайки надіслати матері повідомлення зі своєю геолокацією.

Жінка негайно викликала поліцію. Правоохоронці прибули на місце вчасно — вони затримали іноземця саме тоді, коли той намагався втекти. Під час огляду у затриманого вилучили велику кількість медичних препаратів та засобів контрацепції.

Найсуворіший запобіжний захід

За клопотанням ювенального прокурора суд обрав іноземцю найсуворіший запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи). Якщо провину буде доведено, чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

