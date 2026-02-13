Зґвалтування у Мукачеві: поліція виламала двері квартири, щоб врятувати 16-річну дівчину

Силует дівчини 14 / 255

На Закарпатті правоохоронці затримали 49-річного іноземця, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину у винайнятій квартирі. Поліцейським довелося вибивати двері, щоб запобігти трагедії.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Закарпатській області на своєму сайті.

Повідомлення про допомогу та геолокація

Інцидент стався 11 лютого. До поліції звернулася стурбована матір 16-річної дівчини. Вона розповіла, що донька надіслала їй повідомлення про напад невідомого та встигла скинути свою геолокацію.

Оперативники Мукачівського районного управління поліції негайно виїхали за вказаними координатами до однієї з багатоповерхівок міста.

Штурм квартири та затримання

Оскільки двері до помешкання ніхто не відчиняв, а життю дитини загрожувала небезпека, правоохоронці прийняли рішення входити силоміць. У квартирі вони виявили дівчину та підозрюваного. Побачивши поліцію, чоловік намагався втекти через вікно, проте був затриманий.

Як з’ясувалося, 49-річний іноземець був знайомий із дівчиною раніше і спеціально винайняв цю квартиру для зустрічі з нею.

Що загрожує зловмиснику

Наразі іноземець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої особи).

«Правоохоронцям вдалося припинити протиправні дії та запобігти більш тяжким наслідкам», — зазначили в поліції.

Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура.

Нагадаємо, на Закарпатті 16-річну дівчину зґвалтував 48-річний батько хлопця її подруги. За словами правоохоронців, неповнолітня прийшла на ночівлю до своєї 17-річної подруги. Разом із її хлопцем та його 48-річним батьком у вечірній час компанія розпивала алкогольні напої.

Неповнолітня зізнається, що після вживання алкоголю вона перебувала у стані, за якого не усвідомлювала подальших подій. Чоловік напав на 16-річну дівчину, коли вона спала і зґвалтував її. Відбиваючись, потерпіла втекла від зловмисника, зателефонувала рідним і звернулась до правоохоронців.