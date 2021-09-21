Зґвалтування 13-річної дівчини під Тернополем: справу передали до суду, підозрюваний досі у СІЗО

Зґвалтування 13-річної дівчини під Тернополем: справу передали до суду, підозрюваний досі у СІЗО

Експертиза показала, що над дівчиною знущався лише один хлопець.

Справу про зґвалтування 13-річної дівчини з села Настасів, щоб під Тернополем, передали до суду.

Про це на сесії Тернопільської районної ради повідомив начальник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадца, пишуть "Тернопільські події".

За словами правоохоронця, попри чутки, експертиза показала, що над дівчиною познущався лише один парубок, якому ще не виповнилось 18 років. Він від липня перебуває у СІЗО.

Наразі справу готують до передачі в суд.

Нагадаємо, у селі Тернопільського району 17-річний хлопець під час відпочинку зґвалтував 13-річну дівчину. Потерпіла після знущань потрапила до лікарні.

У тернопільських спільнотах повідомляли, що потерпіла відпочивала в компанії двох подруг та трьох хлопців на місцевій водоймі в селі Настасів.І нібито після розпиття алкоголю дівчину зґвалтували.

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