Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: подробиці історії, яка приголомшила всю країну

Чому справа набула резонансу лише після вироку суду?

Троє підлітків заманили до будинку і зґвалтували 14-річну дівчинку. Зняли це на відео і виклали в мережу. Це сталося в серпні 2021-го року на Закарпатті. Утім, справа набула резонансу тільки після вироку суду - наприкінці березня. Бо лише тоді відкрилися шокувальні факти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Виявляється, суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич допомогла кривдникам уникнути тюрми.

Стаття “зґвалтування” змінилася на більш м’яку. А хлопцям замість реального покарання дали два роки “умовного” і компенсацію потерпілій: по 60 тисяч із кривдника.

Адже вони "хороші діти з благонадійних родин". Таку характеристику виписала їм місцева служба захисту дітей. Не дивуйтеся: мати одного з ґвалтівників саме там і працює.

Іще один цікавий оберт. Адвоката в потерпілої не було. Її інтереси в суді представляли працівники служби захисту дітей. Сама дівчинка стверджує: довго мовчала, бо кривдники залякали її. А коли справа врешті дійшла до суду, ті вільно гуляли селом і знущалися. Батько дитини від самого початку наполягав на максимальному покаранні. Тепер же - після суспільного резонансу - оскаржувати справу взявся Офіс ген-прокурора.

На неї відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. А захищати дівчинку в апеляції взялися столичні адвокати. Суддю, яка, до речі, цього тижня пішла на лікарняний, перевірятиме Вища кваліфікаційна комісія.

Після того, як історія зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті набула розголосу уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль. Прокуратура оскаржила вирок у суді.

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