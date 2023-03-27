Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: прокуратура оскаржить вирок суду

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець обурений надто м'яким покаранням суду для юних ґвалтівників.

Прокуратура має намір оскаржити судовий вирок щодо сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною у Закарпатті.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що Воловецький суд на Закарпатті ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх за фактом вчинення сексуального насильства.

"Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили", - йдеться в повідомленні.

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Через сильний розголос у соцмережі прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.

"Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину.

Після скандалу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував резонансний скандал на Закарпатті, де зґвалтували 14-річну школярку та зняли злочин на відео.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відреагував на скандал щодо покарання для підлітків, які зґвалтували школярку та похвалились цим, знімаючи відео насильства.

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