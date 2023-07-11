Зґвалтування корови на Хмельниччині: поліція закрила справу, бо не бачить "нічого кримінального"

У поліції заявили, що після загоєння травм корова не є скалічена.

Поліція закрила кримінальне провадження у справі корови, яку катували і зґвалтували на Хмельниччині, бо не побачила там кримінального правопорушення.

Про це інформує організація UAnimals.

У поліції заявили, що після загоєння травм корова не є скалічена, отже, порушення не можна кваліфікувати як кримінальне, лише як адміністративне.

"Тобто ще раз: чувак прив'язав корову до трактора, тягнув її за роги, поки вона не впала, потім волік по землі, потім зґвалтував; у корови були вибиті зуби і зчесані боки, і все, що світить цьому чоловіку — це 3400 — 5100 гривень штрафу?!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, в організації заявили, що будуть подавати скаргу на закриття справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області зловмисники вкрали корову, прив'язали її до трактора і намагалися втекти. Коли знесилена тварина впала на землю, деяку відстань її ще тягнули по дорозі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій області поліцейські розшукали зловмисника, який прив’язав корову до трактора і тягнув знесилену тварину ґрунтовою дорогою.

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