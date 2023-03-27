Зґвалтування на Закарпатті: дівчині запропонували змінити навчальний заклад, підозрювані вчаться дистанційно - ОВА

Закарпатська облрада веде перемовини з батьком зґвалтованої 14-річної дівчинки щодо її переведення на навчання до комунального закладу.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко за підсумками нараду з керівництвом правоохоронних органів та представниками профільних департаментів і служб ОВА.

Закарпатська обласна рада, за його словами, готова надати можливість навчатися дівчинці в одному із комунальних закладів, де вона буде забезпечена проживанням, харчуванням і належними умовами.

"Вже ведемо про це перемовини з батьком", - сказав очільник облради.

Він також наголосив, що обласна прокуратура негайно повинна створити комісію і розслідувати дії свого місцевого підрозділу. А працівники освіти, служби у справах неповнолітніх, які фігурують у справі, повинні бути звільнені з роботи й відповісти за свої дії.

За його словами, фігуранти з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою, вони перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини.

Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: що відомо про резонансу справу

На Закарпатя спалахнув скандал після того, як стало відомо, що ще 2021 року троє підлітків затягнули до підвалу та зґвалтувала свою знайому школярку. Свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри між учнями місцевої школи.

Тоді суд призначив їм умовні тереміни покаранням, а також змусив виплатити дівчині по 20 тисяч гривень.

У громаді та школі, де навчаються засуджені, їм видали гарну характеристику, що допомогло їм уникнути реального позбавлення волі. В ОВА перевіряють посадових осіб після того, як вони дали ґвалтівникам позитивні характеристики.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль справу щодо зґвалтування 14-річної школярки.

Прокуратура має намір оскаржити судовий вирок щодо сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною у Закарпатті.

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