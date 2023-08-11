Зґвалтування підлітками школярки на Закарпатті: суд скасував попередній вирок винуватцям

Закарпатський апеляційний суд скасував попередній вирок трьом підліткам у резонансній справі про зґвалтування школярки на Закарпатті. Цього вимагали прокурори через мʼякість покарання, призначеного судом першої інстанції.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зауважимо, суд першої інстанції – Воловецький райсуд – виніс вирок трьом обвинуваченим у справі про зґвалтування у вигляді п'яти років ув'язнення. Однк обвинувачених звільнили від покарання через те, що вони неповнолітні, натомість призначили два роки випробувального терміну.

"Завершено апеляційний розгляд кримінального провадження щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчини на Закарпатті – попередній вирок скасовано", – вказано в заяві Офісу генпрокурора.

Чого вимагали прокурори і адвокати

Там зазначили, що на суді прокурори наполягали на скасуванні вироку обвинуваченим через мʼякість призначеного судом першої інстанції покарання.

Прокурори також вимагали задовільнити в повному обсязі цивільний позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди.

Зазначається, що представники потерпілої повністю підтримали позицію прокурорів.

Також стверджується, що інтереси дівчини в суді захищали одні з найкращих адвокатських обʼєднань.

Справу відправили на новий розгляд

"Суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд", – зазначили у прокуратурі.

Що відомо про справу зі зґвалтуванням школярки на Закарпатті

Наприкінці березня резонансу набула справа про зґвалтування трьома підлітками 14-річної школярки у селі Верхні Ворота на Закарпатті, адже саме тоді суд виніс вирок обвинуваченим щодо злочину, скоєного ще 2021 року, який обурив суспільство через м’якість покарання. У своєму рішенні про умовний термін обвинуваченим суд врахував, що в них раніше не було судимостей, а також позитивні відгуки за місцем проживання та навчання. З’ясувалося, що в сільраді, яка дала ґвалтівникам позитивні характеристики, працює мама одного зі злочинців.

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