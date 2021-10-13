Зґвалтування правоохоронцями жінки під Лубнами: у ДБР спростували інформацію про її вагітність і відкрили кримінальне провадження

Зґвалтування правоохоронцями жінки під Лубнами: у ДБР спростували інформацію про її вагітність і відкрили кримінальне провадження

Досудове розслідування розпочато 11 жовтня 2021 року за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України).

У Полтавській області 30-річна жінка заявила про зґвалтування двома чоловіками, один з яких чинний працівник поліції, а інший - колишній. У ДБР за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

Слідчі Теруправління ДБР Полтави встановлюють осіб, причетних до ймовірного зґвалтування жінки з Лубенського району Полтавської області.

За словами потерпілої, вночі в неї вдома під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких – дільничний офіцер поліції. Жінка стверджувала, що вагітна.

На місце прибули правоохоронці.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення усіх деталей події. Призначено ряд спеціальних експертиз. Вже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили. Досудове розслідування розпочато 11 жовтня 2021 року за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, що у Полтавській області депутат Антон Мосійчук звинуватив двох правоохоронців у зґвалтуванні 30-річної вагітної жінки. За його словами, постраждала перебуває у лікарні.

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