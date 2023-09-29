Зґвалтування школярки на Закарпатті: сторона обвинувачених знову попросила змінити суддю

Підставою назвали упередженість через дозвіл представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини бути присутньою на закритих судових засіданнях.

Адвокати обвинувачених у справі про зґвалтування 14-річної дівчини подали нове клопотання про відвід судді, який мав розглядати відвід свого колеги по цій справі.

Про це повідомляє “УП.Життя” з посиланням на адвоката потерпілої Артема Крикун-Труша.

Зранку 29 вересня суддя Павлюк С.С. мав розглядати заяву сторони захисту про відвід судді Воловецького районного суду Закарпатської області Пелиха О.О.

На попередньому засіданні адвокати обвинувачених заявили відвід судді Пелиху О.О. через нібито упередженість представника правосуддя. Оскільки він на першому засіданні апеляції у справі задовольнив клопотання Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця та допустив його представників до участі у закритих судових засіданнях.

Однак на слуханні заяви про відвід адвокати кривдників знову оголосили відвід судді через те, що раніше він виносив ухвали у цьому кримінальному провадженні як слідчий суддя. І це нібито є перешкодою для розгляду ним відводу судді Пелиху О.О.

Адвокати потерпілої заперечували, посилаючись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс України не передбачає можливості заявити відвід судді, який розглядає відвід.

Зі слів адвоката Артема Крикуна-Труша, суддя Павлюк С.С. мав право залишити цю нову заяву про відвід без розгляду. Але її підтримала прокурорка, і суддя завершив розгляд.

“Всі дії адвокатів обвинувачених з цими безпідставними відводами направленні на затягування розгляду на шкоду потерпілій. Оскільки вони знають, що в матеріалах є висновок психологічної експертизи про те, що існує реальний ризик повторного травмування потерпілої. Їх дії свідчать про повну відсутність щирого каяття”, — заявив він.

“У цій ситуації мене найбільше здивувала прокурорка, яка підтримала цю непередбачену законом заяву про відвід. Я сподіваюся, керівництво проведе перевірку її дій”, — додав адвокат.

Він також зазначив, що з трьох суддів у воловецькому районному суді лишилась лише суддя Софільканич О.А., яка розглядала цю справу перший раз. На думку адвоката, сторона захисту спробує заявити про відвід і їй — тоді їхні заяви про відвід передадуть в інший суд, а це суттєво затягне справу.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі затримано чоловіка, який неодноразово ґвалтував малолітню сестру дружини. Дівчинці всього 13 років.

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