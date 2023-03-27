Зґвалтування школярки на Закарпатті: всі подробиці резонансного злочину і реакція влади

В Закарпатській області у селі Верхні Ворота троє підлітків, які зґвалтували 14-річну школярку, відбулись умовним покаранням. Інцидент набув великого розголосу, прокуратура готується оскаржити вирок суду, а обласна влада обіцяє покарати працівників освіти і служби захисту дітей, які фігурують у справі.

Виявилось також, що в місцевій сільраді, яка дала ґвалтівникам позитивні характеристики, працює мати одного зі злочинців. Сама ж дівчина каже, що її кривдники під час слідства ігнорували домашній арешт.

ТСН.ua зібрав всі подробиці резонансної історії.

Що сталося

За даними слідства, в серпні 2021 року дівчина прийшла на запрошення одного з трьох знайомих підлітків до підвалу. Один із них вдарив її в живіт, інший нахилив її голову та затиснув між ногами, аби та не чинила опору.

Потім підлітки роздягнули дівчину та по черзі почали ґвалтувати. Свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри між учнями місцевої школи.

Сама дівчина певний час не розповідала нікому, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілої каже, що помітила, як її онука змінилася – вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном. Постраждала пояснила, що зі зловмисниками була у приятельських стосунках, тому й погодилася на запрошення прийти до підвалу, бо навіть не підозрювала, що з нею можуть таке вчинити. Мовчання після цього дівчина пояснила тим, що відчувала страх і сором через те, що трапилося.

Рішення суду

Воловецький районний суд 16 березня призначив трьом обвинуваченим вирок у вигляді п'яти років ув'язнення. Однак їх звільнили від покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на два роки.

У своєму рішенні суд врахував, що про зловмисників раніше не було судимостей, а також позитивні відгуки за місцем проживання й навчання.

Постраждала просила виплатити 450 тисяч гривень моральної компенсації, але кожен із кривдників відшкодував лише по 20 тисяч гривень, через що сторона обвинувачення просила стягнути 390 тисяч гривень різниці на користь дівчини. Суд задовольнив це прохання лише частково – зловмисників зобов'язали виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.

У Воловецькому райсуді пояснили, що звинувачення під час судового процесу було перекваліфіковане зі зґвалтування на сексуальне насильство.

У суді наголошують, що вирок було винесено за ч.3 ст.153 КК України - "вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи".

Прессекретарка Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк також заявила, що висновком судово-медичної експертизи факт зґвалтування не підтверджено: "Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов'язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце".

Вирок ґвалтівникам будуть оскаржувати

Прокуратура готується оскаржити судовий вирок щодо сексуального насильства щодо неповнолітньої, повідомив Офіс генпрокурора.

"Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", - йдеться в повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на гучну справу і висловив обурення надто м'яким покаранням суду для юних ґвалтівників.

Омбудсмен з'ясував, що права дівчини під час судового процесу були грубо порушені – він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

Як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки.

"Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені!", – підсумував уповноважений ВР.

Причетних працівників освіти та соцслужб обіцяють покарати

Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявив, що працівники освіти, служби у справах неповнолітніх, які фігурують у справі, повинні бути звільнені з роботи й відповісти за свої дії. Крім того, обласна прокуратура негайно повинна створити комісію і розслідувати дії свого місцевого підрозділу.

Закарпатська обласна рада готова надати можливість дівчинці перейти до одного з інших навчальних закладів, де вона буде забезпечена проживанням, харчуванням і належними умовами, повідомив Чубірко.

За його словами, фігуранти від часу вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою, вони перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчинки.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що наразі у громаді, де стався резонансний злочин, працюють соціальні служби. Потерпілій дитині та її родині буде надана допомога.

"Водночас за моїм дорученням з минулої п'ятниці у Воловецькій громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА. Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ, навчального закладу та інших", - повідомив голова ОВА.

Що розповіли потерпіла і її батько

Потерпіла дівчина розповіла ТСН.ua, що її кривдники не дотримувались домашнього арешту, вільно виходили з дому і морально з неї знущалися.

"Вони три місяці сиділи в СІЗО, потім прийшли. Вони були спочатку з браслетами, а коли почалася війна, воєнний стан, то ввели, щоб браслети зняти. Після того, як їм браслети зняли, вони ходили по вулиці. І в магазин ходили, і вночі по вулиці ходили, так діти кажуть. Вони були під домашнім арештом. Я йшла вулицею, вони за мною, почали кричати - матюками, всяко", - каже вона.

Своєю чергою, батько дівчинки Віктор у коментарі для ТСН.ua заявив про намір твердо добиватися справедливого вироку.

"На місці нічого не залишається, продовжуємо боротись за справедливість. Хочу подякувати всій країні за підтримку. Буду вимагати максимального строку для ґвалтівників", - заявив він.

На запитання, чому змінили кваліфікацію злочину, Віктор відповів так: "Вирішили, що були сексуальні дії без проникнення".

"До нас були звернення від тієї сторони з проханням вибачити. Підходили до мене з проханням вибачити. Пробачення не буде, все буде до кінця, в суворому порядку, по максимуму. Я збираюсь їхати з донькою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", - додав він.

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