Зґвалтування жінки у Полтавській області: правоохоронця, який фігурує у цій справі, звільнили

Зґвалтування жінки у Полтавській області: правоохоронця, який фігурує у цій справі, звільнили

Дільничний інспектор, якого потерпіла жінка вказала, як свого ґвалтівника, звільнили.

У Полтавській області з лав поліції звільнили правоохоронця, якого звинувачують у зґвалтуванні 30-річної жінки з села селі Чавельча Лубенського району.

Про це повідомляє "Суспільне".

Поліцейського, який, фігурує у справі про зґвалтування жінки на Полтавщині, звільнили. Про це розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв. За його словами, не працює чоловік від 12 жовтня.

Проте, що її зґвалтували двоє чоловіків, серед яких чинний і колишній працівники поліції, жителька Лубенського району повідомила до поліції 11 жовтня. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження, а матеріали справи передали до Державного бюро розслідування.

"Надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла – місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному. Після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оперативно розпочали збір інформації про подію для об’єктивного документування вказаного факту. Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України", - повідомили у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Як повідомила голова Оржицької громади, до якої належить село Чевельча Олена Сидоренко, сім'я жінки – багатодітна, зауважень до родини з боку місцевої влади немає.

Нагадаємо, що у ДБР спростували інформацію, що жінка була вагітною - це підтвердив огляд у гінеколога.

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