Зґвалтував 10-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті поліція затримала підозрюваного

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Закарпатті поліцейські затримали 31-річного жителя Берегівського району за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

До поліції 18 жовтня звернулася 32-річна закарпатка, яка повідомила, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної доньки.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, за результатами яких факт зґвалтування підтвердився. Зокрема, це підтвердили й фахівці, які проводили огляд дитини.

Наразі підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. У його будинку провели обшук та вилучили речі, які можуть бути додатковими доказами у цій справі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

А на Хмельниччині 41-річний чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчину, а потім зґвалтував її, скориставшись тим, що дівчина не могла чинити опір.

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