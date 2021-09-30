Зґвалтував 11-річну дівчинку неприродним способом: у Краматорську заарештували педофіла

Ґвалтівник був знайомий з дівчинкою і заманив її до лісу.

У Краматорську Донецької області заарештували 46-річного чоловіка, який зґвалтував неприродним способом 11-річну дівчинку. Педофіл заманив дитину, погрожував їй, а потім вчинив сексуальне насильство.

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Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила Донецька обласна прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 серпня 2021 року 46-річний мешканець м. Краматорська зателефонував знайомій 11-річній дівчинці та запропонував зустрітись. На зустріч вона прийшла у компанії однолітків - двох дівчат та хлопця. Зловмисник повів дітей у лісосмугу, де, погрожуючи дівчинці фізичною розправою, запропонував вступити з ним у статеві відносини", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка відмовила чоловіку в інтимі, після чого кривдник схопив дитину за руку, поволік за собою та, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував неприродним способом.

Про те, що сталось, друзі потерпілої дитини повідомили своїм батькам, які звернулись до поліції.

Зловмисника затримали, суд відправив підозрюваного під варту.

Він підозрюється у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили за зґвалтування 12-річної дівчинки, яка після насильства завагітніла і народила від нього дитину.

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