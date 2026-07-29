Зґвалтував 14-річну хористку і шантажував її порно: монах знущався над дітьми у Харкові

Дитина / © Unsplash

Реклама

У Харкові до суду скерували обвинувальний акт щодо рясофорного ченця Харківської єпархії УПЦ (МП). Його обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої, шантажі, сексуальній експлуатації, розбещенні малолітньої та злочинах, пов’язаних із дитячою порнографією.

Про це повідомив офіс генерального прокурора.

Реклама

За даними слідства, навесні 2025 року чоловік познайомився з 14-річною дівчиною у монастирській пекарні. Неповнолітня співала у церковному хорі. Правоохоронці стверджують, що, скориставшись уразливим станом дівчини, обвинувачений вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Реклама

Про що заявило слідство

За інформацією прокуратури, після цього чоловік нібито погрожував потерпілій розголосити інформацію представникам єпархії та, використовуючи шантаж, примушував її до подальших дій сексуального характеру.

Під час одного з епізодів, за версією слідства, він записав відео за участю дівчини. Також під час обшуку телефону правоохоронці виявили матеріали порнографічного характеру за участю дітей.

Слідчі також повідомили про ще один епізод.

За даними розслідування, упродовж липня-вересня 2025 року чоловік через Telegram встановив контакт з 11-річною дівчинкою та надсилав їй повідомлення сексуального характеру.

Реклама

У березні 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі він перебуває під вартою.

Керівник Харківської обласної прокуратури вже затвердив та скерував до суду обвинувальний акт. Чоловікові інкримінують зґвалтування неповнолітньої, вербування з метою сексуальної експлуатації із застосуванням шантажу, виготовлення та зберігання дитячої порнографії, а також розбещення малолітньої.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 47-річного чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки. Зловмисник перебував у гостях у батьків дитини, з якими познайомився напередодні.

Після спільного застілля він залишився на ночівлю і, скориставшись тим, що господарі міцно спали, двічі заходив до кімнати дівчинки, виводив її та вчиняв щодо неї розпусні дії. Дитині вдалося втекти та зачинитися, а про інцидент вона розповіла лише після того, як кривдник пішов.

Реклама

Також, на Хмельниччині 67-річному пенсіонеру оголосили підозру у сексуальному насильстві та розбещенні 15-річної дівчини. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Новини партнерів