Зґвалтував 8-річну дівчинку та убив її викруткою: суд призначив злочинцю найсуворіше покарання

В Одеській області до довічного ув’язнення засуджено ґвалтівника та убивцю неповнолітньої.

Мешканець Одещини, звинувачений у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки у селі Лощинівка, на суді не визнав своєї провини. Але зібраних слідством доказів було достатньо для винесення обвинувального вироку.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

Цей страшний злочин було скоєно ще в серпні 2016 року.

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Будучи напідпитку, чоловік зґвалтував дитину та, щоб приховати злочин, вирішив вбити дівчинку. Викруткою, яку мав при собі, він наніс декілька ударів її руків’ям по голові потерпілої, а гострою частиною завдав п’ять колотих ударів в груди.

Внаслідок отриманих травм дівчинка померла на місці.

За скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152, п.п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 КК України, ґвалтівника та убивцю засуджено до довічного позбавлення волі.

Свою провину обвинувачений у судовому засіданні не визнав.

Нагадаємо, 43-річний житель Ізмаїльського району Одеської області тривалий час насильно розбещував свою названу 13-річну доньку.

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