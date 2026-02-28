Зґвалтував, а потім застрелив: 12-річний хлопчик розповів про вбивство матері окупантом

12-річний українець розповів про жахи окупації

Реклама

Україна продовжує повертати дітей з окупованих територій та з території РФ, куди росіяни їх депортували. Повернувшись на Батьківщину, вони діляться жахливими історіями пережитого. Одну із таких історій розповів 12-річний Іван. Його родина жила на окупованій Росією частині Херсонської області. Мати Івана вбили, коли він був удома.

Про це передає «Настоящее время».

«До нас прийшов [російський] військовий. Ну, вина випити… А я сидів у кімнаті, грався із слоном і ведмедиком невеликим таким. І військовий захотів [маму] зґвалтувати. Я сидів грався, потім я почув постріли. Я спочатку ліг на підлогу. Я чув постріли. А коли вони припинилися, і я вже нічого не чув», — розповідає Іван

Реклама

Хлопчик залишився круглим сиротою. Сім місяців тому волонтери допомогли йому вибратися на підконтрольну Україні територію.

Наразі він та ще 4 сиріт живуть під опікою пані Наталі у побудованому містечку для переселенців на Київщині.

16-річна Валерія розповідає свою історію. Вона провела півтора роки у російському таборі. Дівчина згадує примусову русифікацію та психологічний тиск.

За словами дівчини, замкненість та тяжка травма — те, що залишилося після російського табору.

Реклама

«Росіяни ламають психіку дітей. Просто я — не я. Ходиш до школи, навчаєш і знаєш українську, вдома говориш українською, а тобі приходять і розповідають зовсім інше. Росіяни вміють робити пропаганду. Навіть мої риси характеру змінилися після цього, я це відчуваю», — каже Валерія.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля.

Також ми писали, що на окупованому Запоріжжі військові РФ зґвалтували двох школярок.