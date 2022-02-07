Зґвалтував двох неповнолітніх подруг сестри: у Кропивницькому судитимуть інспектора виправної колонії

Чоловік з різницею у 2 дні скоїв два зґвалтування.

У Кропивницькому інспектор виправної колонії може сам опинитися за ґратами. Його звинувачують у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що у ніч проти 26 липня 2021 року інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри запропонував підвезти додому 13-річну дівчину. Дорогою він звернув у безлюдне місце, де зґвалтував її.

За два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри, яка була напідпитку.

"Інспектору повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років", - повідомляють у ДБР.

Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровській області поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні та пограбуванні дівчини.

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