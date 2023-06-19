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Зґвалтував і задушив 9-річну дівчинку: у МВС повідомили нові деталі вбивства на Прикарпатті

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Зґвалтував і задушив 9-річну дівчинку: у МВС повідомили нові деталі вбивства на Прикарпатті

Нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті.

На Прикарпатті зниклу школярку знайшли зґвалтованою і задушеною.

На Прикарпатті 18 червня знайшли мертвою 9-річну Вероніку Богданюк із селища Кути Івано-Франківської області, яка зникла напередодні. Малолітню дитину зґвалтували і задушили. За даними правоохоронців, до злочину причетний родич дитини. Поліцейські вже затримали підозрюваного.  

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Як розповіли правоохоронці, 18 червня дівчинка пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Вже ввечері було виявлено тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли її одяг. 

Нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті. / © МВС
Нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті. / Фото: МВС
Нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті. / ©
Нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті.
Нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті. / ©
Нові деталі вбивства 9-річної дівчинки на Прикарпатті.

Під час досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич.

"Фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановити особу, причетну до вчинення злочину. У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Сумах жінка жорстоко вбила свою подругу.

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Дата публікації
Перегляди
12к
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