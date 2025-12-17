Зґвалтував і задушив дитину: справу про вбивство 7-річної дівчинки в Одесі передали до суду

ґвалтівник / © npu.gov.ua

В Одесі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка, якого обвинувачують у зґвалтуванні та умисному вбивстві малолітньої дитини, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів. Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави, у разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, трагедія сталася в Одесі у червні. Увечері 18 червня семирічна дівчинка каталася на самокаті поблизу будинку, де мешкала разом із родиною. У цей час до неї підійшов 31-річний сусід, який, за інформацією правоохоронців, перебував у стані наркотичного сп’яніння, та запросив дитину до себе додому. Дівчинка погодилася, оскільки раніше неодноразово з ним спілкувалася і не відчувала загрози.

Слідством встановлено, що після того, як чоловік заманив дитину до своєї квартири, він зґвалтував її, а згодом задушив. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті дівчинки стала механічна асфіксія.

«Щоб приховати сліди злочину, зловмисник вранці обмотав тіло дитини плівкою, помістив його до сумки та на таксі вивіз за кілька кварталів від місця проживання, де сховав у підвальному приміщенні поблизу житлового будинку», — повідомили в поліції.

Зникнення дитини було зафіксовано вночі: мати дівчинки звернулася до правоохоронців із повідомленням про те, що її донька не повернулася додому з двору. Уже наступного дня, 19 червня, поліцейські виявили тіло малолітньої жительки Одеси з ознаками насильницької смерті за кілька кварталів від її дому.

У межах досудового розслідування правоохоронці опрацювали десятки годин записів із камер відеоспостереження, опитали велику кількість громадян, проаналізували зібрану інформацію та детально відновили хронологію подій тієї доби. Підозрюваного вдалося встановити та затримати протягом кількох годин після виявлення тіла дитини.

Під час огляду місця приховування тіла та проведення обшуків у помешканні фігуранта слідчі вилучили речові докази, зокрема біологічні зразки чоловіка та дитини, а також самокат, на якому каталася загибла. Крім того, у квартирі обвинуваченого було виявлено екстракт канабісу — наркотичний засіб, обмежений в обігу, який, за даними слідства, чоловік незаконно придбав і зберігав для власного вживання.

За клопотанням слідчого, підтриманим прокурором у судовому засіданні, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

