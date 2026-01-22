Зґвалтував і задушив перехожу: у Рівному суд обрав вирок злочинцю-рецидивісту

У Рівному суд обрав вирок злочинцю-рецидивісту / © Національна поліція України

Суд виніс вирок 32-річному уродженцю Казахстану, який влітку 2023 року скоїв жорстоке вбивство та зґвалтування жінки у Рівному. Зловмисника засуджено до довічного позбавлення волі. Попри суворий вердикт, засуджений має 30 діб на оскарження рішення в апеляційному порядку.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Рівненській області.

За інформацією поліції, трагедія сталася 25 липня 2023 року близько 23:00 на вулиці Чорновола. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік напав на незнайому жінку.

Слідство встановило, що він зґвалтував та задушив потерпілу руками — смерть настала внаслідок механічної асфіксії. Після вбивства зловмисник пограбував жертву, забравши мобільний телефон, пакет із продуктами та прикраси (хрестик із ланцюжком). Загиблою виявилася 29-річна уродженка Хмельниччини, яка працювала та мешкала в обласному центрі.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Як з’ясувалося, чоловік уже мав судимості за майнові злочини та замах на зґвалтування неповнолітньої. Цього разу йому інкримінували одразу кілька важких статей Кримінального кодексу України:

розбій (ч. 4 ст. 187);

зґвалтування (ч. 5 ст. 152);

умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115).

Слідчі надали суду вичерпну доказову базу. Під час винесення вироку суд врахував низку обставин, що обтяжують провину: рецидив злочинів, вчинення нападу в умовах воєнного стану та у стані сп’яніння. Жодних пом’якшувальних обставин у справі встановлено не було. Весь час досудового розслідування та суду чоловік перебував під вартою.

