Зґвалтував хвору доньку: на Харківщині дівчина народила від батька

Матеріали справи / © Офіс Генерального прокурора

У Лозівському районі Харківської області зафіксовано випадок сексуального насильства щодо 16-річної дівчини, яка має розумову відсталість.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За повідомленням правоохоронців, у березні цього року потерпіла народила недоношену дитину. Проведене ДНК-дослідження підтвердило, що біологічним батьком новонародженої є рідний батько дівчини.

Слідство встановило, що підозрюваний скористався психічним станом доньки, через який вона не могла повноцінно оцінювати події та чинити опір.

За версією правоохоронців, чоловік вчинив сексуальне насильство, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, коли інші члени родини — дружина та четверо дітей — були відсутні вдома.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергій Колесник прокоментував хід справи.

«Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір, і скористався цим для задоволення власних цинічних потреб. Замість того, щоб бути опорою та захистом для доньки, яка потребує особливого догляду, він посягнув на її статеву недоторканість. Ми докладемо усіх зусиль і зберемо необхідну доказову базу для притягнення підозрюваного до відповідальності. Подібні вчинки стосовно дітей, а тим паче вчинені батьками, не мають виправдання», — зазначив Колесник.

Прокурори та слідчі поліції наразі працюють над підтвердженням версії про систематичний характер злочинних дій з боку батька. Після завершення збору доказів матеріалам буде надана остаточна правова оцінка. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Кіровоградщині правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні 20-річного юнака, якого, за даними слідства та свідченнями активістів, могли роками утримувати у трудовому та сексуальному рабстві на території фермерського господарства.

Інформацію про тривале утримання потерпілого у неволі оприлюднили активісти, які заявили про систематичні знущання та жорстокі умови. Медики зафіксували у юнака численні травми.

Після розголосу справи та акцій протесту правоохоронці затримали двох підозрюваних. За даними поліції, їм інкримінують незаконне позбавлення волі та зґвалтування, а слідство у справі триває.