Зґвалтував свою 9-річну доньку: на Київщині судили педофіла

Засуджений чоловік / © Поліція Київської області

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Броварський суд Київської області ухвалив вирок у резонансній справі про сексуальне насильство над дитиною: 41-річний чоловік отримав 12 років тюрми за зґвалтування своєї 9-річної доньки.

Про це стало відомо з вироку суду та повідомлення поліції та прокуратури.

«Чоловік зайшов до кімнати 9-річної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її та вчинив насильницькі дії сексуального характеру», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

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Суд встановив, що батько, скориставшись беззахисністю дитини, вчинив сексуальне насильство. Мати дізналася про злочин випадково: під час перегляду телевізора вона помітила, як чоловік поклав руки на статеві органи дівчинки.

Після цього мати прямо запитала дочку, чи застосовував батько до неї насильство. Дівчина підтвердила. Вона додала, що раніше боялася розповісти матері, побоюючись, що та «перестане її любити».

На суді свідчили й педагоги та психолог, які зафіксували різку зміну поведінки дівчинки після жовтня 2023 року.

Хоча обвинувачений не визнав провини, суд довів його причетність до злочинів за двома статтями КК України. Тепер його ім’я внесено до так званого «реєстру педофілів».

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали 48-річного чоловіка, який керував дитячим будинком сімейного типу. Його підозрюють у систематичному сексуальному насильстві.