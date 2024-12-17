Зґвалтував та вбив 11-річну дитину: педофілу лишили довічне ув`язнення

У січні 2024 року на одній з вулиць Дніпра поряд з теплотрасою чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Після чого наніс їй не менше 19 ударів ножем по тілу, від яких вона померла на місці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У липні його засудили до довічного ув'язнення. У суді він свою вину не визнав. Також на той час тривав строк на апеляційне оскарження вироку.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли у апеляційному суді довічне ув'язнення чоловіку за умисне вбивство та зґвалтування малолітньої дитини.

Нагадаємо, на Закарпатті перед судом постане 16-річний мешканець Мукачівського району, який обґрунтовано обвинувачується у зґвалтуванні 62-річної жінки.

Читайте також: