Зґвалтував та вбив школярку: у Кропивницькому чоловіку призначили найвищу міру покарання

Матір загиблої Діани Хріненко / © Суспільне

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Після п’яти років судових процесів суд у Кропивницькому визнав винним чоловіка у вбивстві, зґвалтуванні16-річної школярки з села Суботці.

Про це повідомило видання Суспільне.

Обвинувачений до останнього заперечував свою провину, називаючи докази сфальсифікованими, але присяжні підтримали обвинувачення.

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«Суд не може брати докази до уваги по тій одній причині, що вони жодним чином не вказують на мене. Так, вони вказують на місце і спосіб, час, коли відбувались події на вулиці Вишнева, але жодним чином не вказують на те, що моя провина якось доведена. Я не винен. Прошу звільнити», — заявляв обвинувачений.

Прокурори представили 26 томів справи, включаючи сліди крові, речі жертви в авто підозрюваного, свідчення та експертизи.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням, замаху на сексуальні дії та викраденні чужого майна.

Чоловіка засудили до довічного ув’язнення, зобов’язавши його виплатити 4 млн грн матері загиблої та понад 1 млн грн на покриття судових витрат. Засуджений оголосив про намір оскаржити рішення.

Деталі справи

Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Її тіло знайшли лише через півроку за 12 км від села. Підозрюваного, 28-річного мешканця сусіднього села, затримали в Польщі у серпні 2019 року.