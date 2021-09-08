"Зґвалтував теличку": на Волині жінка, яка взяла у рабство чоловіків, видала пікантні подробиці про них

"Зґвалтував теличку": на Волині жінка, яка взяла у рабство чоловіків, видала пікантні подробиці про них

Жінка каже, що з її худоби чоловіки знущалися.

Волинянка Ніна Заболотських, яку звинувачують у тому, що вона тримала у рабстві трьох чоловіків, розповіла іншу версію подій.

Про це пише Конкурент.

Жінка запевняє, що працювати до неї люди приходили самі. Однак замість допомоги – вони знущались з її худоби.

Один чоловік, як запевняє Ніна Заболотських, навіть ґвалтував телят. У результаті такого знущання одне теля померло, а у іншого - пошкоджений хребет.

"Хтось хоче, щоб я знищила своє господарство. На сьогоднішній день я утримую 25 корів. Людина, яка хоче знищити мене, хоче у нашому селі побудувати хімічний завод", - сказала жінка.

Жінка впевнена, що справа проти неї сфабрикована.

Тим часом правоохоронці оголосили жінці підозри за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Справа вже дійшла до суду.

Нагадаємо, під Харковом пенсіонер вербував безхатченків для вирубування дерев.

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