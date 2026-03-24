Зґвалтував й убив 7-річну дівчинку, а також її матір: в Польщі спіймали та екстрадували українця

Екстрадований херсонець

Херсонця підозрюють у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки, а аткож позбавлення життя її матері. Його екстрадували з Польщі.

Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про подвійне вбивство

Як інформує генпрокурор, злочин стався у липні 2022 року в окупованому Херсоні. Так, 40-річна жінка з дитиною приїхала до колишнього чоловіка в пошуках безпеки. Натомість 41-річний господар вбив своїх екс-дружину та падчерку.

«Судово-медична експертиза підтвердила, що перед смертю дівчинка стала жертвою зґвалтування», — наголосив Кравченко.

Згодом підозрюваний виїхав зі свого міста та залишив територію України. Правоохоронці заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук. У співпраці з іноземними партнерами підозрюваного затримали у Польщі та вже екстрадували до України. Чоловіка тримають під вартою.

Фігуранту інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої дитини. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

