Зґвалтував жінку, а дитину її зарізав: на Житомирщині зловмисник отримав довічне

У Житомирській області 23-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох людей, зґвалтуванні, розбійному нападі, знищенні майна шляхом підпалу та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 23-річний житель Житомира зустрів у міському парку 37-річну місцеву жительку та переслідував її дорогою додому. Жінка проживала разом із 13-річною донькою.

Дочекавшись доки жінка засне, засуджений проник до квартири потерпілих та зґвалтував жінку. Потім він побачив дитину, розбудив її та, погрожуючи ножем, змусив показати, де лежать ювелірні прикраси.

"Аби захиститися, дівчинка вдарила нападника ножем у спину. Натомість той збив її з ніг та завдав численних ножових поранень, що призвели до смерті дитини. Потім накинувся з ножем і на матір. Засуджений намагався приховати сліди злочинів. Відкрив пальник газової плити та запалив свічку – квартира зайнялася. Після цього викрав у потерпілої автомобіль, який у подальшому підпалив у полі", – йдеться у повідомленні.

Під час затримання він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

На вирок чоловік чекав під вартою. Також він має відшкодувати рідним загиблих понад 5,5 млн грн моральної і матеріальної шкоди.

Раніше стало відомо, що на Волині хлопець зґвалтував дитину на шкільному подвір’ї.

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