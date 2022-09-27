Зґвалтував жінку під час окупації Київщини: повідомлено про підозру окупанту з Бурятії

Російські військові відомі своїми звірствами та знущаннями, які вони чинили на окупованій Київщині.

Поліцейські повідомили про підозру російському військовому, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини. Злочин встановили правоохоронці під час відпрацювання звільненої від окупантів Київщини.

Про це повідомили у пресслужбі Національнї поліції.

Пдозрюваний - військовий 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської будапештської червоного прапора ордена червоної зірки бригади, 36 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ. Це ійськова частина 69647 с. Кяхта у республіці Бурятія.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що правоохороніі встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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