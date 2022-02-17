"Жах. Це хто ж до такого додумався": у херсонських садках дітей навчали ховатися у бомбосховищах (фото)

"Жах. Це хто ж до такого додумався": у херсонських садках дітей навчали ховатися у бомбосховищах (фото)

Евакуацію проводили за схемами.

У херсонських закладах дошкільної освіти проводять тренувальні евакуації дітей та дорослих. Зокрема, 15 лютого навчання відбулось у Степанівському яслах-садку №16.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

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Навчання провели рятувальники та фахівці районних секторів з питань цивільного захисту. Під час тренування за сигналом тривоги вивели дітей із приміщення. На випадок екстреної ситуації відкрили всі виходи з будівлі. За 10 хвилин усі дошкільнята звільнили приміщення дитячого садка.

Херсонська ОДА

До навчання залучили 25 працівників ясел-садка та 47 вихованців. Евакуацію проводили за схемами, які були на кожному поверсі. Як йдеться у повідомленні, тренувальні евакуації також проведуть у школах після повернення дітей до навчальних закладів після дистанційного навчання.

Однак такі тренування обурили деяких батьків у Мережі:

А батьків запитали? Вони погодилися?

Мене таке не влаштовує

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Жах. Це хто ж до такого додумався, щоб малечу по старих підвалах водити із затхлим повітрям?! Самі туди спускайтеся і сидіть, а з дітей не знущайтеся!!!

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