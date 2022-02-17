"Жах. Це хто ж до такого додумався": у херсонських садках дітей навчали ховатися у бомбосховищах (фото)

Евакуацію проводили за схемами.
У херсонських закладах дошкільної освіти проводять тренувальні евакуації дітей та дорослих. Зокрема, 15 лютого навчання відбулось у Степанівському яслах-садку №16.
Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.
Навчання провели рятувальники та фахівці районних секторів з питань цивільного захисту. Під час тренування за сигналом тривоги вивели дітей із приміщення. На випадок екстреної ситуації відкрили всі виходи з будівлі. За 10 хвилин усі дошкільнята звільнили приміщення дитячого садка.
До навчання залучили 25 працівників ясел-садка та 47 вихованців. Евакуацію проводили за схемами, які були на кожному поверсі. Як йдеться у повідомленні, тренувальні евакуації також проведуть у школах після повернення дітей до навчальних закладів після дистанційного навчання.
Однак такі тренування обурили деяких батьків у Мережі:
- А батьків запитали? Вони погодилися?
- Мене таке не влаштовує
- У світлі сьогоднішніх подій у Станиці Луганській, дуже актуально
- Жах. Це хто ж до такого додумався, щоб малечу по старих підвалах водити із затхлим повітрям?! Самі туди спускайтеся і сидіть, а з дітей не знущайтеся!!!
Раніше стало відомо, що українських школярів навчають, куди бігти та що робити в разі бойових дій чи природних катастроф. У школах порозчищали та облаштовують підвальні та підсобні приміщення, куди не зазирали роками.
Про те, куди бігти, де ховатися та про що варто подбати заздалегідь в разі надзвичайної ситуації - в нашому матеріалі.
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