Жахіття окупації в кожному слові, але в очах мешканців - віра в перемогу: який вигляд має село Світильня під Броварами (фото, відео)

Жахіття окупації в кожному слові, але в очах мешканців - віра в перемогу: який вигляд має село Світильня під Броварами (фото, відео)

Усе село в руїнах, але мешканці згуртувалися, щоб повертатися до життя.

Руїни... Руїни не тільки донедавна світлих та затишних будинків. Руїни людських доль. Ось що ми побачили сьогодні у селі Світильня Броварського району, куди доправили гуманітарну допомогу для місцевих мешканців та жителів сусіднього села Кулажинці.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

"Сьогодні людям доправили найнеобхідніше - продукти харчування, одяг, засоби гігієни. Від завтра налагодимо доставку хліба в район. Поспілкувався з людьми. Жахіття окупації у кожному слові, але в очах - віра в нашу перемогу! Тримаймося! Тільки підтримуючи одне одного, зможемо відновитися, відбудуватися та повернутися до життя! Перемога буде за нами", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України на засідання Радбезу ООН заявив, що на сьогодні на території України Росія скоює найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни.

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