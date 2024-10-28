Жахіття у рівненському зоопарку: стало відомо, як левиця потрапила на переробний завод

Самка африканського лева "Діна" була вже доволі старою. У зоопарках існують процедури, що надалі відбувається з тваринами після того, як вони доживають свій вік.

Про це розповіли в Рівненському зоопарку, пояснюючи ситуацію.

"Самка африканського лева «Діна», яка поступила до нас з Каунаського зоологічного парку 2009 року вже дорослою, 23 жовтня 2024 року загинула у віці 20 років. Причиною смерті є зміни в організмі, до яких призводить фізіологічне старіння. Що стосується левів, то 20 років є дуже поважним віком і мало тварин доживають до нього. Останні пів року вона стала малоактивною, поступово втрачався апетит і відповідно зменшувалася маса тіла. Працівники зоопарку докладали багатьох зусиль, щоб підтримати старіючий організм медикаментозно і дати їй можливість у спокої дожити свого віку, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Костополі Рівненської області місцеві жителі виявили труп лева на сміттєзвалищі поблизу м'ясо-кісткового заводу.

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