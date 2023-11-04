Жахлива ДТП із військовим КАМАЗом у Криму: що відомо про загиблих

Серед загиблих – троє дітей.
У тимчасово окупованому Криму сталася моторошна аварія за участі військового КАМАЗа Вона забрала життя 5 людей.
Про це повідомляє телеграм-канал "BAZA".
Подробиці
Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь. Йдеться про лобове зіткнення вантажівка з легковим автомобілем Hyundai. Внаслідок аварії загинуло троє дітей та дві жінки.
"У легковику перебувала 39-річна вчителька красноперекопської школи номер 5 Вікторія Л. з трьома своїми дітьми (дівчата у віці 3, 6 та 8 років), а також її 20-річна знайома, педагог місцевого центру дитячої та юнацької творчості Євгенія С. Усі вони загинули до приїзду лікарів швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.
Попередньо, водій КАМАЗу був тверезий. Матеріали передані до військового слідчого відділу.
Раніше у Дрогобичі на Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом загинув пасажир, водія госпіталізували.
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