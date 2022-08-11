Жахлива ДТП на Дніпропетровщині: авто на шаленій швидкості влетіло у відбійник

Легковик на шаленій швидкості влетів у відбійник. В результаті загинули всі, хто перебував у салоні авто.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

ДТП сталася учора ввечері, 10 серпня, на автошляху М-04 "Знам’янка-Луганськ-Ізварине", неподалік села Бажани Миколаївської сільської територіальної громади Синельниківського району.

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Автомобіль Chevrolet Epica зіткнувся із дорожнім відбійником. В салоні легковика перебувало троє чоловіків. Від отриманих травм всі вони загинули на місці події.

ДСНС у Дніпропетровській області

"Надзвичайники деблокували тіла загиблих з понівеченої автівки, після чого змили залишки розлитої паливно-мастильної речовини з проїжджої частини. До ліквідації наслідків події залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

ДСНС у Дніпропетровській області

На місці працювала поліція.

Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, близько 10:00 на Тернопільщині сталась смертельна аварія. У ДТП загинули 23-річний хлопець та 19-річна дівчина.

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