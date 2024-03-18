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Жахлива ДТП на Івано-Франківщині: двоє загиблих (фото)

Жахлива ДТП на Івано-Франківщині: двоє загиблих (фото)

На місці аварії / Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

У Делятині на Івано-Франківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще двох з травмами — госпіталізували. 

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними слідства, 30-річний водій "ВАЗ-21074" виїхав на зустрічну смугу. Боковою частиною автівки зіткнувся із зустрічним авто Hyundai Terracan, яким керував 50-річний житель Надвірнянського району.

© Нацполіція Івано-Франківської області
Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

"Внаслідок ДТП пасажири автомобіля "ВАЗ" 2001 та 2000 року народження, жителі Надвірнянського району, від отриманих травм загинули на місці події. Керманич цього транспортного засобу та його пасажир 2003 року народження, житель Заріччя, доправлені до лікарні", — йдеться у дописі.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Хмельниччині, сталася смертельна ДТП. Водій та пасажир легковика загинули.

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