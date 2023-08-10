Жахлива ДТП на Миколаївщині зі "швидкою": є троє загиблих (фото)

На Миколаївщині сталася страшна аварія. Обидва водії загинули.

Сьогодні, 10 серпня, неподалік села Михайлівка Новоодеської громади сталася ДТП за участі легковика Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Миколаївській області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

Смертельна ДТП на Миколаївщині 10 серпня / Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Смертельна ДТП на Миколаївщині 10 серпня / Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, на Закарпатті раніше також сталася смертельна ДТП. Там 24-річний водій автомобіля Mercedes Benz збив 33-річну жінку з дитиною, які йшли узбіччям. Після цього чоловік зіткнувся з автомобілем, який стояв на узбіччі.

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