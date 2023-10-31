Жахлива ДТП на Тернопільщині: син судді на преміум-авто влетів у легковик, є загиблі та травмовані (фото)

В Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій преміум-авто вилетів на зустрічну смугу та влетів у іншу автівку. Внаслідок чого один із кермувальників загинув на місці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, аварія сталася на трасі Бучач - Чортків - Скала Подільська, де водій автомобіля Infiniti вилетів на зустрічну смугу та врізався з Peugeot. Внаслідок чого водій останнього авто помер на місці.

“Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка”, - розповіли в Нацполіції області.

Згодом стало відомо, що водієм Infiniti виявився 32-річний мешканець Чорткова. Йому інкримінують частину 2 статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. “Громадське” пише, що за кермом перебував адвокат, син місцевої судді.

Нагадаємо, що на Житомирщині дитина випала з машини просто під колеса іншої автівки.

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