Жахлива ДТП на Вінниччині: трагічно загинуло подружжя (фото)

Маленька дитина, яка перебувала у машині, потрапила до лікарні.

У Вінницькій області сталася моторошна ДТП. Загинули чоловік та дружина, а їхня дитина потрапила до лікарні.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними слідства, водій автомобіля Daewoo Lanos, 37-річний житель м. Кривий Ріг, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою Volksvagen Golf під керуванням 54-річного мешканця Чернівецької області.

"Водій та 35-річна пасажирка Daewoo загинули на місці події, їхня десятимісячна дитина доправлена до лікарні. Також зазнали травмувань керманич та 53-річна пасажирка Volkswagen", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування та встановлюють усі обставини ДТП та остаточні причини.

Нагадаємо, у Хмельницькій області водій вантажного фургона збив на смерть 15-річного підлітка, після чого втік із місця події.

Читайте також: