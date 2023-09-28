Жахлива ДТП на Запоріжжі: четверо загиблих

На трасі не розминулися автівки.

У Запорізькій області трапилася моторошна ДТП, внаслідок якої загинули четверо людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Внаслідок зіткнення двох легковиків BMW 318i і Nissan Altima загинуло 4 особи: 2 водіїв і 2 пасажири, які перебували в автотранспортних засобах", – йдеться у повідомленні відомства.

Рятувальники деблокували загиблих із понівечених конструкцій автівок. Наразі за фактом ДТП здійснюється розслідування.

Нагадаємо, в Миколаївській області сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля BMW 330D, позашляховика Ford Ranger і вантажівки Mercedes Benz Sprinter 519 CDI загинуло двоє людей.

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