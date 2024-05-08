Жахлива ДТП у Черкасах: тролейбус наїхав на пішоходів — 14 людей поранено (фото, відео)

У Черкасах 8 травня сталася дорожньо-транспортна аварія. Там тролейбус не пропустив автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вдарився, перевернув авто і сам проїхав пів квартала по тротуару.

Про це розповіли у поліції Черкаської області.

ДТП трапилася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють можливі причини аварії.

Момент жахливої аварії потрапив на камеру, передає Телеграм-канал "ТРУХА Черкаси".

За повідомленням "Суспільне. Черкаси" із посиланням на свідчення очевидців аварії, тролейбус не загальмував і внаслідок зіткнення виїхав на тротуар, проїхавши по ньому майже квартал. На своєму шляху він зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.

Наразі відомо про 14 постраждалих, серед них — 3 дитини та 4 працівники ДСНС. Їхньому життю нічого не загрожує.

ДТП в Черкасах Фото: Труха Черкаси

За інформацією очевидців аварії, водію стало погано.

"Він врізався в пожежну машину, нас всіх підкинуло, через декілька секунд почало трусити, ми на тротуар виїхали, і так метрів 50-100 проїхали, тролейбус зупинився, двері відчинились. Через хвилини 2 було вже 5 карет швидкої, є декілька потерпілих, в одної бабусі кров з лоба шла, водія прижало в сідушку, його витягували 3 чоловіка, здається всі живі", — кажуть пасажири.

Нагадаємо, на Київщині легковик протаранив вантажівку 8 травня. Аварія сталася біля села Святопетрівське. Авто на швидкості протаранило вантажівку. Загинули водій та двоє пасажирів легковика.

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