Жахлива ДТП у Дніпрі: тролейбус збив двох пішоходів: подробиці трагедії (фото)

Двоє чоловіків переходили дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.

У Дніпрі на проспекті Науки тролейбус збив двох пішоходів неподалік торгового комплексу "Нагорка", один загинув на місці.

Про це повідомило місцеве видання Дніпро Регіон.

Згідно з попередньою інформацією, двоє чоловіків переходили дорогу в невстановленому для цього місці, майже за кілька метрів від пішохідного переходу. На кадрах з камери Ситуаційного центру видно, як тролейбус рухався в напрямку Підстанції, коли раптово пішоходи потрапили під колеса.

Удар був настільки сильним, що один із чоловіків загинув миттєво. Іншого постраждалого терміново госпіталізували, про його стан наразі не повідомляється.

На місце аварії прибули правоохоронці, які встановлюють всі обставини трагедії.

Одна людина загину одразу, інша у лікарні / Фото: Інформатор

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Симиренківській навпроти гімназії №68 23-річний водій Ford збив двох дітей 2016 року народження, одна дитина загинула.

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