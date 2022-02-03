Жахлива ДТП у Херсонській області: вижили не всі

Жахлива ДТП у Херсонській області: вижили не всі

На місці аварії працює поліція.

У Херсонській області, поблизу села Тягинка, сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина загинула, четверо отримали травми.

Про це повідомили у поліції регіону.

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На автодорозі водій автомобіля Renault Dokker виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся пасажирським автобусом Ford. В результаті водій легковика загинув на місці пригоди. Чоловік, який перебував за кермом автобусу, та ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарень.

На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Херсонській області та співробітники територіального підрозділу поліції. Тривають першочергові слідчі дії.

ДТП у Дніпрі: під час аварії загинув один пасажир маршрутки

Нагадаємо, у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив 16-річну місцеву жительку. Дівчина померла в машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

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