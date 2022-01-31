Жахлива ДТП у Херсонській області: водій через необачність загинув, дружина - у лікарні (фото)

Чоловік отримав смертельні травми.
На виїзді зі Скадовська в результаті зіткнення двох автомобілів водій-порушник загинув, а його дружина отримала травми.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
64-річний водій автомобіля “М-2140”, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю Chrysler 300C, який рухався головною дорогою.
Внаслідок ДТП водій “Москвича” загинув на місці. Його 65-річна дружина, яка також перебувала в салоні автомобіля, з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості була госпіталізована до лікарні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив 16-річну місцеву жительку. Дівчина померла в машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.
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