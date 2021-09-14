Жахлива ДТП у Хмельницькій області: на смерть розбилися троє людей

Жахлива ДТП у Хмельницькій області: на смерть розбилися троє людей

Серед постраждалих – дитина.

На трасі "Житомир — Чернівці" сталася смертельна ДТП. Зіткнулись автомобілі "ВАЗ 21061" під керуванням 25-річного чоловіка та "ВАЗ 2105", за кермом якого перебував 45-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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У результаті ДТП обидва водії, а також 43-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ 2105", від отриманих травм загинули на місці події.

Ще троє пасажирів автомобіля "ВАЗ 2105" — двоє 46-річних чоловіків та 11-річний хлопчик, син загиблої, — отримали травми. Постраждалі були доправлені до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Вінниці 17-річний хлопець на батьковому Land Rover на смерть збив 43-річну жінку.

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