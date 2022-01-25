Жахлива ДТП у Миколаївській області: легковик розірвало від удару, водій помер (фото)

Жахлива ДТП у Миколаївській області: легковик розірвало від удару, водій помер (фото)

Серед постраждалих в аварії є дитина.

На автодорозі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ”, неподалік с. Половинки Миколаївського району, сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz Viano та Ford Orion. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, водій легковика загинув на місці події, а двоє його пасажирок, одна з яких дев’ятирічна дівчинка, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправлені до медичного закладу.

Водій мінівену, який після зіткнення з’їхав із проїзної частини у дерево, також госпіталізований.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого”.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Нагадаємо, в Сумській області сталася смертельна ДТП. Один із водіїв загинув.

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