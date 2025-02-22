Жахлива пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох осіб: серед загиблих є діти (фото)

У селі Заможне Житомирського району пожежа забрала життя чотирьох осіб, серед загиблих є діти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, пожежники, що приїхали на місце події, виявили тіла загиблих під час гасіння вогню в приватному будинку.

"Під час гасіння вогнеборці виявили тіла 4 людей, з яких двоє дітей. Також постраждав чоловік, якого госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

На місце події оперативно прибули 16 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС. Причини пожежі наразі з’ясовуються правоохоронними органами.

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

Нагадаємо, 1 лютого у Києві на вулиці Ґарета Джонса сталася пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники врятували п'ятьох людей, серед яких троє дітей, та вивели 15 осіб на свіже повітря.

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